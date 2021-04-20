20 апреля 2021

Мясников раскрыл связь даты рождения с болезнями

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Статистика говорит о связи месяца рождения с недугами, заявил Александр Мясников Фото:

Люди, родившиеся в январе, имеют большую склонность к гипертонии, а рожденные в апреле — к стенокардии. О связи даты рождения с заболеваниями заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«У родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия. У тех, кто появился на свет в феврале, выявили больше проблем с дыхательной системой. Люди, отмечающие в марте, склонны к аритмии. Рожденные в апреле имеют склонность к стенокардии. А у людей, появившихся на свет в мае, в большинстве случаев встречался низкий вес», — цитирует РИА «Новости» Мясникова, ссылающегося на исследования Колумбийского университета.

Рожденные в июне имеют склонность к инфаркту, в июле — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, отметил врач. Рожденным в августе, по словам Мясникова, больше грозит астма. Люди, рожденные в сентябре, имеют к склонность к заболеваниям пищеварительной системы, а те, кто родился в октябре — к ОРВИ и ОРЗ. Рожденные в ноябре чаще сталкиваются с раком легких, аритмией и ишемической болезнью сердца. «Синяки и травмы преследуют людей, появившихся на свет в декабре», — заключил Мясников. Эти данные, по словам врача, статистические. Мясников подчеркнул, что они никак не связаны с генетикой.

Ранее Мясников рассказывал о заболеваниях, которые проявляются в проблемах с ногтями, передает телеканал 360. К таким болезням теледоктор отнес меланому, гемангиому и злокачественные опухоли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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