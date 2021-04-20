Прилепин назвал свою версию, почему отложили войну в Донбассе

По мнению политика, конфликт сдерживают Россия, Германия и Франция Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Военный конфликт в Донбассе отложили, потому что лидерам России, Германии и Франции сейчас это невыгодно. С таким мнением выступил писатель и политик Захар Прилепин.

«Никакой необходимости прямо сейчас присоединять Донбасс нет, потому что есть „Северный поток-2“, санкции, коронавирус. Сейчас у нас вакцина продается, [Президент России Владимир] Путин вновь нормально разговаривает с Германией, Францией. То есть они высказывают своей публике, что требуют от Путина что-то, но это все фигня. Путин, [канцлер Германии Ангела] Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон прекрасно знают, что им не нужна война на Украине. Они поддерживают Путина и говорят, что не дадут добро на это [президенту Украины Владимиру] Зеленскому ни за что», — рассказывает Прилепин на своем youtube-канале.

Однако, по мнению политика, ситуация может выйти из-под контроля в самый неожиданный момент. «Они опять оттянули эту ситуацию с принятием Донбасса в состав России, значит эта крышечка закипит, задрожит через какое-то время в какой-то еще более критической ситуации не в связи с Северным потоком-2, а в связи с чем-нибудь еще», — заключил он.

Ранее первый премьер-министр непризнанной ДНР Александр Бородай рассказал, что именно «Северный поток-2» не дает конфликту в Донбассе перерасти в полномасштабную войну. По его мнению, все стороны хотели бы закончить стройку не под залпы орудий.