В Госдуме заявили о попытке Запада изолировать Россию

Западные страны стремятся перевести Россию в информационную, экономическую, политическую и дипломатическую изоляцию. Таким мнением поделился депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
«События последнего месяца явно показали желание западных стран сдержать развитие России и не допустить ее укрепления на международной арене. С подачи США запущены механизмы изоляции России. Отсюда и новые санкции, высылки наших дипломатов, обострение локальных конфликтов, стремление сорвать крупные международные проекты», — сообщил Шеремет РИА «Новостям».
Депутат считает, что перед Россией пытаются опустить железный занавес, используя Украину. «Плацдармом для обострения и эскалации конфликта выбраны приграничные страны, среди которых главная ставка сделана на Украину. Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснется, то мало потом никому не покажется», — дополнил Шеремет.
Жители Европы уже обеспокоены ухудшением отношений Москвы и Вашингтона, так как из-за этого в Европе начинается экономическая война с Россией, пишет «
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