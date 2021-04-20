20 апреля 2021

В Госдуме заявили о попытке Запада изолировать Россию

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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
По мнению депутата ГД Михаила Шеремета, перед Россией пытаются опустить железный занавес Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Западные страны стремятся перевести Россию в информационную, экономическую, политическую и дипломатическую изоляцию. Таким мнением поделился депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«События последнего месяца явно показали желание западных стран сдержать развитие России и не допустить ее укрепления на международной арене. С подачи США запущены механизмы изоляции России. Отсюда и новые санкции, высылки наших дипломатов, обострение локальных конфликтов, стремление сорвать крупные международные проекты», — сообщил Шеремет РИА «Новостям».

Депутат считает, что перед Россией пытаются опустить железный занавес, используя Украину. «Плацдармом для обострения и эскалации конфликта выбраны приграничные страны, среди которых главная ставка сделана на Украину. Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснется, то мало потом никому не покажется», — дополнил Шеремет.

Жители Европы уже обеспокоены ухудшением отношений Москвы и Вашингтона, так как из-за этого в Европе начинается экономическая война с Россией, пишет «Утро.ру». Однако писатель и политик Захар Прилепин рассказывает о том, как главы России, Франции и Германии откладывают конфликт в Донбассе из-за строительства «Северного потока-2». Канцлер Германии Ангела Меркель даже призывает поддерживать диалог с Россией, передает RT. Однако президент Украины Владимир Зеленский также встречается с Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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