В соцсетях оценили первый альбом Дани Милохина. «Это мясо»

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Даня Милохин выпустил свой первый музыкальный альбом Фото:

Тиктокер Даня Милохин выпустил первый музыкальный альбом под названием «Бум». Сет состоит из восьми треков и длится 15 минут.

«Альбом в сети! Ссылка в шапке [профиля]», — написал Милохин в Instagram. Поклонники блогера в соцсетях расхвалили релиз. Пока большинство подписчиков выражали эмоции смайликами, кто-то признавался, что ждал альбома больше, чем собственного дня рождения.

Настоящие фанаты ждут новинок сильнее, чем собственных праздников
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Милохин сделал подарок одной из подписчиц
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Фанатам понравился первый альбом Милохина
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Кто-то уже сохранил песни в плейлист
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Кто-то уже хочет большего
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Большинство подписчиков выражает восхищение без слов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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