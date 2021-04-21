Даня Милохин выпустил свой первый музыкальный альбом Фото: Instagram Дани Милохина

Тиктокер Даня Милохин выпустил первый музыкальный альбом под названием «Бум». Сет состоит из восьми треков и длится 15 минут.

«Альбом в сети! Ссылка в шапке [профиля]», — написал Милохин в Instagram. Поклонники блогера в соцсетях расхвалили релиз. Пока большинство подписчиков выражали эмоции смайликами, кто-то признавался, что ждал альбома больше, чем собственного дня рождения.

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