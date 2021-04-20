Ревизоры раскрыли уровень зарплат в Челябинской области

В Контрольно-счетной палате выявили самые высокие и низкие зарплаты в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области самые высокие зарплаты зарегистрированы в Магнитогорске и Пластовском районе, а самые низкие — в Усть-Катаве и Троицком районе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Самые высокие зарплаты в Магнитогорске (48 627 рублей), а самые низкие в Усть-Катаве (27 765 рублей). Среди районов самые высокие зарплаты в Пластовском (69 147 рублей), а самые низкие — в Троицком районе (24 758 рублей)», — указано в сообщении региональной КСП.

В целом ревизоры отмечают, что в регионе заработная плата выросла. За февраль текущего года она составила 38 767 рублей, что на +4,3% больше по сравнению с февралем 2020 года.

При этом самые высокие зарплаты наблюдаются в сфере научных исследований и разработок (59 953 рублей), а самые низкие в сфере гостиничного бизнеса и общепита (21 308 рублей). «Вместе с тем, динамика роста номинальной заработной платы в регионе отстает от региональных темпов инфляции в аналогичном периоде (+5,2%)», — добавляют ревизоры КСП.

В Магнитогорске градообразующим предприятием является металлургический комбинат (ММК). В Пластовском районе зарегистрирована группа предприятий «Южуралзолото» и находится золотодобывающая шахта. Два года назад, когда основной владелец шахты Константин Струков был прописан в Пластовском районе, а его доход превышал миллиард рублей, уровень зарплат здесь достигал 123 тысяч рублей.