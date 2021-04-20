20 апреля 2021
19 апреля 2021

Экс-член ЛДПР в Пермском крае заявилась на праймериз ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Коломейский заявился на предварительное голосование (праймериз) «Единой России». Челябинск, медведь ер, единая россия, кот рося
Праймериз «Единой России» пройдет в конце мая Фото:

Бывший член регионального ЛДПР Ирина Форсюк заявилась на праймериз «Единой России». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, пояснив, что выдвигает свою кандидатуру на выборы в гордуму Перми по одномандатному округу №11.

«До старта активной избирательной кампании в центре внимания находятся праймериз ЕР […]. Выдвигаюсь по 11 округу. Этот Ленинский район [Перми], самый центр нашего города, где в последние годы я активно боролась за безбарьерную городскую среду для маломобильных групп граждан, где живет немало наших друзей и сторонников», — написала Форсюк.

URA.RU писало, что из ЛДПР в Пермском крае начался массовый уход ее членов. Первым, кто покинул реготделение партии, стал депутат гордумы Илья Лисняк. Вслед за ним из партии вышли Форсюк, помощник Лисняка Егор Просвирнин, а также два активиста. После выхода из ЛДПР Форсюк заявляла, что намерена продолжить свою политическую карьеру.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги». Победители праймериз получат право стать кандидатами в депутаты выборах в сентябре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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