20 апреля 2021

Британский посол тет-а-тет встретилась с главой РМК. О чем шла речь

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Алтушкин провел Деборе Броннерт экскурсию по «медному дому»

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт рассказала о встрече с главой РМК Игорем Алтушкиным и подвела итоги визита в Екатеринбург. Свои впечатления дипломат изложила на странице в Twitter.

«Посол Дебора Броннерт и председатель Совета директоров „Русской медной компании“ Игорь Алтушкин обсуждают бизнес-связи между Британией и Екатеринбургом. Особенно приятно, что штаб-квартира компании находится в здании, спроектированном известным британским бюро Foster + Partners», — гласит подпись под совместными фото из штаб-квартиры.

Кроме того, посол открыла вебинар «Изменение климата на Урале: от прошлого к будущему» и посетила ЦПКиО имени Маяковского. «Вдохновляющая встреча с Екатериной Кейльман, директором парка Маяковского в Екатеринбурге. Прекрасный пример трансформации общественного пространства в место притяжения жителей города. Будем рады дальнейшему сотрудничеству», — гласит сообщение в Twitter.

В пресс-службе РМК отметили, что во время посещения штаб-квартиры РМК стороны обсудили вопросы развития российско-британского делового сотрудничества. Игорь Алтушкин провел Деборе Броннерт экскурсию по ставшему знаменитым «медному дому».

В пресс-службе ЦПКиО сообщили, что это была встреча-знакомство с Екатериной Кейльман и парком в целом. «Екатерина рассказала об изменениях в парке за предыдущий год — как пример трансформации общественного пространства. Кроме прогулки, прокатились с гостями на ретро-поезде Детской железной дороги», — рассказали в парке.

Данных о встречах Деборы Броннерт с представителями официальных органов власти нет. О визите дипломата стало известно в понедельник, 19 апреля. В прошлый раз посол была в Екатеринбурге более года назад. Повторный визит, запланированный на 2020 год был отменен из-за пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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