МВД запустило новую систему слежки за водителями

«Паутина» может заработать в десятках регионов уже к концу года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

МВД запускает на территории Центрального федерального округа систему «Паутина», отслеживающую угнанные авто. Также программа отслеживает машины, скрывшиеся с места ДТП. До конца года «Паутина» появится в большинстве российских регионов.

«Систему „Паутина“ МВД запустило на территории Центрального федерального округа. Софт будет использован и для электронного обжалования „писем счастья“ водителями, которые не согласны с вынесенными штрафами», — пишет « Коммерсант ». Программа разрабатывалась на деньги мэрии Москвы.

Новая система дает дорожной полиции возможность работать в одном поле. Используя один и тот же софт, ГИБДД всех субъектов будут связаны между собой и смогут мониторить угнанные авто по всей стране. «Благодаря „Паутине“ полицейские Воронежской области уже сейчас могут отследить путь машины до границ Тверской области», — добавляет издание.

В декабре к системе должны подключиться десятки других регионов России. По данным издания, приказ МВД уже подписан.

Ранее комиссия при правительстве России вернула ГИБДД контроль над знаками дорожного движения, передает телеканал 360. Вскоре власти регионов должны будут согласовывать с МВД установку всех знаков, дорожных камер и светофоров.