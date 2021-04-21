Путин дал поручения по улучшению экологии в России

В России следует распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города страны, где с этим есть проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Мы должны ответить на вызовы изменения климата. Адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру. Создать отрасль по утилизации углеродных выбросов. Добиться их снижения объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг», — заявил Путин. Он отметил, что Россия должна обеспечить расширенную ответственность за утилизацию отходов и упаковок, а также предложил направлять экологические платежи на восстановление окружающей среды.
Владимир Путин примет участие в международном климатическом саммите. Он состоится по инициативе президента США Джо Байдена 22—23 апреля. На него приглашены главы более 40 стран, которые выступят в формате видеоконференции. Президенту Путину приглашение было послано в конце марта. 19 апреля российский лидер принял решение об участии. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Американский лидер считает, что участие России поможет ей вернуться в мировое сообщество.
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