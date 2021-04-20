Жители Шадринска увеличили отпуск мэру и спикеру

В Шадринске прошли публичные слушания по поводу отпуска мэру Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) состоялись публичные слушания по увеличению отпуска мэру и спикеру. Жители города в итоге не стали возражать и единогласно проголосовали за принятие изменений в Устав города. Информация размещена на сайте администрации Шадринска.

«В большом зале администрации города прошли публичные слушания по проекту решения „О внесении изменений в Устав муниципального образования — город Шадринск“. Всего на слушаниях было зарегистрировано 44 участника, проект решения был поддержан единогласно», — указано в сообщении мэрии.

Там говорится также, что согласно изменениям, дополнительные отпуска мэру и спикеру будут увеличены на 15 дней. Сейчас отпуск главы города составляет 28 дней. При этом все муниципальные служащие пользуются правом на основной отпуск — 30 дней и дополнительный — за ненормированный рабочий день и выслугу лет. После публичный слушаний решение о дополнительном отпуске обсудят депутаты на заседании думы и примут решение о внесении изменений.

URA.RU писало ранее, что депутаты подняли главе Шадринска зарплату вдвое. До этого мэр Шадринска и его замы получили премии от 200 до 325 тысяч рублей за хорошие показатели в работе по итогам 2019 года. Прежний глава Шадринска Виктор Ермишкин написал заявление об отставке в начале апреля. После отставки Ермишкин решил выдвигаться в Госдуму — он подал документы на участие в предварительном голосовании ЕР. Сейчас городом временно руководит первый зам главы города Антон Мокан. В городе официально объявлен прием документов от желающих стать главой города.