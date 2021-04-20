К главе штаба Навального в Екатеринбурге пришли с обыском

Правоохранители обыскивают квартиру Алексея Гресько Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

К главе штаба Навального в Екатеринбурге Алексею Гресько пришли с обыском. Об этом URA.RU сообщили в штабе со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

Обыск начался утром. «У лидера команды Навального Алексея Гресько начался обыск, сообщает адвокат Алексей Бушмаков», — рассказали в штабе. «С Алексеем все в порядке. Он не был дома в момент начала обыска», — добавили коллеги Гресько. Дома находилась супруга. Телефон самого Гресько на момент публикации оказался недоступен, до Алексея Бушмакова также дозвониться не удалось. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пока воздержался от комментария.

Как сообщало URA.RU, представители несистемной оппозиции анонсировали 21 апреля несанкционированный митинг в поддержку своего лидера Алексея Навального, отбывающего наказание по делу «Ив Роше». Власти объявили перекрытии центра Екатеринбурга, где должен пройти митинг, для репетиции парада к Дню Победы.