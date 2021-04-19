Центр Екатеринбурга перекроют Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

В Екатеринбурге 21 апреля перекроют движение в центре города для проведение репетиции парада Победы. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Зона безопасности при проведении тренировки 21.04.2021 Парада, посвященного празднованию „Дня Победы“: ул. Малышева от ул. Хохрякова до ул. Пушкина; ул. Пушкина от ул. Малышева до пр. Ленина; ул. Ленина от ул. Пушкина до Набережной; ул. Горького — от Набережной по ул. Набережной Рабочей молодежи до ул. Б. Ельцина; ул. А. Валека до ул. Маршала Жукова; ул. 8 Марта от ул. А. Валека до ул. Малышева; ул. Маршала Жукова от ул. Хохрякова до ул. Малышева», — уточнил подробности источник в резиденции губернатора.

Ранее URA.RU сообщало, что в этот же день сторонники блогера Алексея Навального призывают желающих выйти на несогласованный митинг в его поддержку. «Из Москвы поступило указание действовать жестко. Вероятно, будет много задержаний», — сообщил URA.RU источник, близкий к правоохранительным органам.

Министерство внутренних дел ранее напомнило об ответственности об участии в несанкционированных акциях. В свою очередь свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько отметил, что участие в незаконной акции может в будущем создать проблемы его участникам.

Перекрытия коснутся центра города Фото: читатель URA.RU