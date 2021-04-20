Лидера партии Алексей Нечаев приезжал в Екатеринбург в марте Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге на улицах прохожим раздают жидкое мыло «Новые люди». Об этом рассказал один из читателей URA.RU.

«Предлагают очень настойчиво, не дают возможности отказаться», — рассказал собеседник агентства. В распоряжении агентства он предоставил флакон с мылом, на этикетке которого значится: партия «Новые люди». Также на ней размещен слоган: «Делаем по-новому, искренне, с душой!». На обратной указан производитель — компания Faberlic, владельцем которой является лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Мыло раздают прохожим на улицах Фото: URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев не будет участвовать в предвыборных переговорах со свердловскими властями, пока организация не столкнется с их противодействием на выборах в Госдуму и Заксобрание. Об этом URA.RU заявил сам политик во время визита в Екатеринбург.