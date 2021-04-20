20 апреля 2021

«Новые люди» агитируют жителей Екатеринбурга с помощью мыла. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, нечаев алексей
Лидера партии Алексей Нечаев приезжал в Екатеринбург в марте Фото:

В Екатеринбурге на улицах прохожим раздают жидкое мыло «Новые люди». Об этом рассказал один из читателей URA.RU.

«Предлагают очень настойчиво, не дают возможности отказаться», — рассказал собеседник агентства. В распоряжении агентства он предоставил флакон с мылом, на этикетке которого значится: партия «Новые люди». Также на ней размещен слоган: «Делаем по-новому, искренне, с душой!». На обратной указан производитель — компания Faberlic, владельцем которой является лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Мыло раздают прохожим на улицах
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев не будет участвовать в предвыборных переговорах со свердловскими властями, пока организация не столкнется с их противодействием на выборах в Госдуму и Заксобрание. Об этом URA.RU заявил сам политик во время визита в Екатеринбург.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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