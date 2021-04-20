Попасть на портал МЕРОПРИЯ.СВЕ.РФ можно только с помощью пароля от госуслуг Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Свердловской области создали специальную соцсеть для госслужащих и бюджетников под названием «Мероприятия.све.рф». Как сообщил URA.RU сотрудник одного из свердловских ГУПов, регистрация в соцсети происходит через портал Госуслуг и позволит отслеживать, проголосовал ли бюджетник на праймериз «Единой России».

В перспективе технологию планируют использовать и для контроля бюджетников на основных выборах. «Регистрация там через госуслуги, то есть пароль тот же — так собираются пароли от госуслуг. А создана она для того, чтобы потом на выборах все бюджетники зачекинились на своих участках, и всем сразу будет видно: где и правда ли проголосовал бедный бюджетник», — пояснил собеседник агентства. Автором идеи называют директора департамента по внутренней политике Антона Третьякова. Рядовых чиновников и бюджетников уже заставили зарегистрироваться на сервисе в приказном порядке, для части из них даже организовали обучение.

«Для того, чтобы работники бюджетной сферы могли быть более информированными и могли получать актуальную информацию о задачах, решением которых занимаются исполнительные органы власти, о социально значимых проектах, в том числе о ходе реализации национальных проектов, в Свердловской области был разработан информационный ресурс, призванный выстроить внутреннюю систему общественных связей. Поскольку в нашем регионе очень высок уровень проникновения портала Госуслуг, он был выбран для входа в указанную систему. При этом никаких санкций за отказ от использования сервиса, конечно, не существует», — пояснили в департаменте внутренней политики.

Ранее URA.RU писало о том, что со свердловских бюджетников собирают пароли от аккаунтов на портале госуслуг. По мнению источников агентства, это делается для обеспечения предсказуемого результата праймериз ЕР.

Скриншот окна авторизации на портале МЕРОПРИЯТИ.СВЕ.РФ URA.RU

Скриншот окна авторизации на портале МЕРОПРИЯТИ.СВЕ.РФ URA.RU