В Свердловской области создали специальную соцсеть для госслужащих и бюджетников под названием «Мероприятия.све.рф». Как сообщил URA.RU сотрудник одного из свердловских ГУПов, регистрация в соцсети происходит через портал Госуслуг и позволит отслеживать, проголосовал ли бюджетник на праймериз «Единой России».
В перспективе технологию планируют использовать и для контроля бюджетников на основных выборах. «Регистрация там через госуслуги, то есть пароль тот же — так собираются пароли от госуслуг. А создана она для того, чтобы потом на выборах все бюджетники зачекинились на своих участках, и всем сразу будет видно: где и правда ли проголосовал бедный бюджетник», — пояснил собеседник агентства. Автором идеи называют директора департамента по внутренней политике Антона Третьякова. Рядовых чиновников и бюджетников уже заставили зарегистрироваться на сервисе в приказном порядке, для части из них даже организовали обучение.
«Для того, чтобы работники бюджетной сферы могли быть более информированными и могли получать актуальную информацию о задачах, решением которых занимаются исполнительные органы власти, о социально значимых проектах, в том числе о ходе реализации национальных проектов, в Свердловской области был разработан информационный ресурс, призванный выстроить внутреннюю систему общественных связей. Поскольку в нашем регионе очень высок уровень проникновения портала Госуслуг, он был выбран для входа в указанную систему. При этом никаких санкций за отказ от использования сервиса, конечно, не существует», — пояснили в департаменте внутренней политики.
Ранее URA.RU писало о том, что со свердловских бюджетников собирают пароли от аккаунтов на портале госуслуг. По мнению источников агентства, это делается для обеспечения предсказуемого результата праймериз ЕР.
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