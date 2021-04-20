20 апреля 2021

В трех свердловских городах сократились вредные выбросы

© Служба новостей «URA.RU»
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Экологическая программа реализуется в Асбесте, Сухом Логу и Курьях, на очереди — Каменск-Уральский Фото:

Крупнейший в России поставщик сырья для нефтедобывающий отрасли — компания «ФОРЭС» — направила на свою экологическую программу почти 600 млн рублей. 435 млн рублей ушло на модернизацию производств в 2018—2020 годах, еще 160 млн рублей будет вложено в зеленые технологии в этом году. В результате на четырех производствах в Свердловской области объем отходов уменьшился почти вдвое.

Как сообщили в пресс-службе компании, крупные экологические проекты завершены в Асбесте, Сухом Логу и Курьях. «Эффективность природоохранных мер, внедряемых на производстве, подтверждена итогами года. Мы фиксируем сокращение объема выбросов веществ в атмосферный воздух в городах присутствия. Снижение выбросов подтверждается лабораторными исследованиями аккредитованных организаций и на границах санитарно-защитных зон и на источниках», — прокомментировала главный эколог «ФОРЭСа» Татьяна Сарапульцева.

Она добавила, что в этом году также планируется модернизация очистных систем в Каменске-Уральском. Благодаря экологическим мероприятиям, несмотря на рост производственных мощностей, на заводах компании будет сохранен уровень допустимого воздействия на окружающую среду. В структуре затрат на природоохранные мероприятия растут траты на обращение с отходами. С начала действия программы они увеличились вдвое. Предприятия максимально разделяют и перерабатывают отходы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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