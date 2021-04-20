Власти придумали новый подарок для Перми к 300-летию

Пермскому инженерно-промышленному форуму к 2023 году могут придать статус международного Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский инженерно—промышленный форум может получить статус международного к 300-летию города Перми. Такое предложение высказал глава региона Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба губернатора на официальном сайте

«Да, промышленность — наша основа, но нужно смотреть в будущее и формировать и научно-техническую повестку в развитии нашей экономики. Кроме того, необходимо проработать идею придания Пермскому инженерно-промышленному форуму к 2023 году статуса международного», — заявил глава края. Он отметил, что в этом регион поддержит аппарат полпреда в Приволжском федеральном округе. «В рамках празднования 300-летия Перми новый статус форума может стать большим событием» — считает Махонин.

В дни деловой программы 15—16 апреля пермский форум посетили более 1 800 человек. Подписаны 14 соглашений и дорожных карт с федеральными холдингами. Глава региона отметил, что форум становится знаковым не только для края, но и для всей страны.