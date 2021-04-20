20 апреля 2021
19 апреля 2021

Власти придумали новый подарок для Перми к 300-летию

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, герб пермского края, флаг россии, пермская городская дума, герб перми, администрация города перми
Пермскому инженерно-промышленному форуму к 2023 году могут придать статус международного Фото:

Пермский инженерно—промышленный форум может получить статус международного к 300-летию города Перми. Такое предложение высказал глава региона Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба губернатора на официальном сайте

«Да, промышленность — наша основа, но нужно смотреть в будущее и формировать и научно-техническую повестку в развитии нашей экономики. Кроме того, необходимо проработать идею придания Пермскому инженерно-промышленному форуму к 2023 году статуса международного», — заявил глава края. Он отметил, что в этом регион поддержит аппарат полпреда в Приволжском федеральном округе. «В рамках празднования 300-летия Перми новый статус форума может стать большим событием» — считает Махонин.

В дни деловой программы 15—16 апреля пермский форум посетили более 1 800 человек. Подписаны 14 соглашений и дорожных карт с федеральными холдингами. Глава региона отметил, что форум становится знаковым не только для края, но и для всей страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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