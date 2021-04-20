20 апреля 2021
19 апреля 2021

Прокуратура ЯНАО собрала директоров интернатов на фоне серии ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С.А.Мартиросяна. Свердловская область, Верхняя Пышма
До руководителей довели требования законодательства по защите прав несовершеннолетних Фото:

Руководители 30 школ-интернатов ЯНАО, в которых обучаются дети из числа КМНС, встретились с помощником окружного прокурора по надзору за исполнением законности о несовершеннолетних Татьяной Трубицыной. По информации официальных представителей ведомства, встреча прошла в рамках стратегической сессии «Образование для детей из семей, ведущих кочевой образ жизни», однако по совпадению незадолго до этого произошло несколько ЧП в интернатах.

«В ходе встречи до слушателей доведены требования законодательства, предъявляемые к учреждениям образования с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, а также озвучены основные нарушения, выявляемые прокурорами городов и районов в ходе проверок», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным прокуратуры, чтобы обеспечить комфортное и безопасное обучение и проживание детей, работе интернатов уделяется повышенное внимание.

Официально мероприятие не связано со скандалами в интернатах ЯНАО, о которых ранее сообщало URA.RU. «В Тазовской школе-интернате в начале года был суицид воспитанника. Сразу же была проведена проверка, в ходе которой было выявлено множество нарушений законодательства. По итогам главе района было вынесено представление прокуратуры. По результатам рассмотрения были уволены директор, двое его заместителей, еще шесть должностных лиц также понесли наказания в дисциплинарном порядке», — рассказали URA.RU в надзорном органе.

Ранее администрация Тазовского района подтвердила факт ЧП, проверки и увольнения руководства в школе-интернате. По данным властей, проверочные мероприятия организованы во всех интернатах района.

Проверки проходят и в других районах ЯНАО. В Ямальском районе прокуратура организовала проверку Сеяхинского интерната после сообщений инсайдеров URA.RU о попытке сокрытия факта ЧП.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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