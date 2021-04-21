Президент РФ призвал власти остановить рост цен

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что у правительства есть механизмы регулирования рыночных механизмов Фото:

Россия столкнула с ростом цен, который в конечном итоге нивелирует доходы граждан. Поэтому важной задачей остается их удержание. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

«Задача правительства — сформировать долговременные рыночные механизмы, чтобы гарантировать установленные цены. Есть механизмы регулирования. Нужно просто их использовать. Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать. Не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать», — заявил глава государства.

Путин оглашает послание Федеральному собранию в московском Центральном выставочном зале «Манеж», URA.RU ведет прямую трансляцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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