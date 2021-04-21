Президент РФ анонсировал увеличение бюджетных мест в вузах

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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Москва, путин владимир
В ближайшие два года дополнительно появится 45 тысяч бюджетных мест Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал об увеличении бюджетных мест в вузах РФ. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию.

«Через месяц ученики 11 класса будут сдавать экзамены. По их итогам порядка 60% смогут поступить на бюджетные места в вузы РФ. В предстоящие два года откроем еще 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 75% из них отдадим в регионы», — рассказал он.

В прошлом году в ходе своего послания Путин также поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах. Также тогда президент предлагал продлить программы социальных выплат и наладить поставки жизненно важных лекарств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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