Президент РФ анонсировал увеличение бюджетных мест в вузах

Президент России Владимир Путин рассказал об увеличении бюджетных мест в вузах РФ. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию.
«Через месяц ученики 11 класса будут сдавать экзамены. По их итогам порядка 60% смогут поступить на бюджетные места в вузы РФ. В предстоящие два года откроем еще 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 75% из них отдадим в регионы», — рассказал он.
В прошлом году в ходе своего послания Путин также поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах. Также тогда президент предлагал продлить программы социальных выплат и наладить поставки жизненно важных лекарств.
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