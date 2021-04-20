В Перми названы сроки окончания самой масштабной дорожной стройки

Движение по шести полосам будет запущено в сентябре Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Самая масштабная дорожная стройка по реконструкции шестиполосной улицы Героев Хасана в Перми завершится в сентябре. Об этом после выезда на объект сообщил мэр Перми Алексей Демкин, отмечено на официальном сайте города.

«Уже к осени жители смогут в полной мере оценить результат огромной работы последних лет по обновлению важнейшего въезда в город», — заявил Демкин. Мэр добавил, что движение по шести полосам будет запущено в сентябре. В результате на улице Героев Хасана будет ликвидировано «бутылочное горлышко», которое не справлялось с потоком машин.

Реконструкция улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводская до улицы Василия Васильева началась летом 2019 года. Этот ремонт стал завершающим этапом проекта «ворота города». Он финансируется за счет нацпроекта из краевого дорожного фонда и бюджета Перми. В прошлом году была сделана большая часть работ.