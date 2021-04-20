Тюмень станет пилотным городом проекта, анонсированного Путиным

В Тюмени апробируют новую систему поддержки жилищного строительства. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках своего послания Федеральному собранию. Застройщикам будут выдавать кредиты под 3-4% годовых.
«Чем больше будем строить, тем более доступным будет жилье для российских семей. За счет субсидий федерального бюджета „ДОМ.РФ“ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке, порядка 3-4% годовых. Пилотным проектом для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Тюмени», — рассказал Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.
Также в список регионов-пилотов вошли Тула, Сахалинская область и Кузбасс. «ДОМ.РФ» будет предоставлять средства застройщикам в виде целевых займов.
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