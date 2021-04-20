20 апреля 2021
19 апреля 2021

Тюмень станет пилотным городом проекта, анонсированного Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин рассказал, как застройщики смогут получать кредиты под низкие проценты Фото:

В Тюмени апробируют новую систему поддержки жилищного строительства. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках своего послания Федеральному собранию. Застройщикам будут выдавать кредиты под 3-4% годовых.

«Чем больше будем строить, тем более доступным будет жилье для российских семей. За счет субсидий федерального бюджета „ДОМ.РФ“ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке, порядка 3-4% годовых. Пилотным проектом для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Тюмени», — рассказал Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

Также в список регионов-пилотов вошли Тула, Сахалинская область и Кузбасс. «ДОМ.РФ» будет предоставлять средства застройщикам в виде целевых займов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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