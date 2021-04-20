В Кургане вынесен приговор лидеру ОПГ, который убивал бизнесменов

Лидеру курганской банды Дмитрию Романову, который убивал предпринимателей, дали 24 года колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд огласил приговор главарю преступной группы Дмитрию Романову, который похищал и убивал уральских бизнесменов. Лидеру бандитской группировки суд дал 24 года колонии строгого режима. Об этом из зала суда передает корреспондент URA.RU.

Банда орудовала с 2006 по 2015 годы в Курганской, Свердловской областях и Тюменской областях. От рук преступников погибли 5 человек. «Окончательно назначить Романову 24 года лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, установив ему ограничение не изменять место жительства», — зачитал судья.

Ранее URA.RU со ссылкой на данные инсайдера сообщало, что на банду удалось выйти благодаря их оплошности. Обычно бандиты закапывали тела. Но в одном из последних похищений они украли не того бизнесмена, за которого планировали получить выкуп. После убийства преступники бросили мужчину в гараже вместе с машиной. На теле убитого и были найдены следы ДНК, которые привели к подозреваемым, отбывающим сроки за угоны машин. Романов и один из его подельников помогли следствию. Указали места хранения оружия и дали показания. Другим участникам группы, которые отказались сотрудничать, грозят пожизненные сроки.

К расследованию уголовного дела привлекались сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного управления криминалистики СК России. Проведено более 70 экспертиз, в том числе комплексные медицинские и молекулярно-генетические судебные экспертизы.