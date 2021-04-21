В планах Роскосмоса — обеспечить каждую орбитальную спутниковую группировку российским оборудованием без использования зарубежных технологий. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин после послания президента РФ Федеральному собранию.
«У нас есть по каждой орбитальной группировке планы поэтапные с выходом на полное замещение импортного оборудования», — сказал Рогозин корреспонденту URA.RU. Глава Роскосмоса напомнил, что госкорпорация в ближайшие годы должна добиться независимости от иностранных технологий.
Ранее Дмитрий Рогозин рассказал подробности о создании российской орбитальной станции. По его словам, проект находится в высокой степени проработки, пишет RT.
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