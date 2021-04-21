Рогозин раскрыл планы развития Роскосмоса на ближайшие годы. Видео

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин рассказал о планах Роскосмоса после послания президента РФ Федеральному собранию Фото:

В планах Роскосмоса — обеспечить каждую орбитальную спутниковую группировку российским оборудованием без использования зарубежных технологий. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин после послания президента РФ Федеральному собранию.

«У нас есть по каждой орбитальной группировке планы поэтапные с выходом на полное замещение импортного оборудования», — сказал Рогозин корреспонденту URA.RU. Глава Роскосмоса напомнил, что госкорпорация в ближайшие годы должна добиться независимости от иностранных технологий.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал подробности о создании российской орбитальной станции. По его словам, проект находится в высокой степени проработки, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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