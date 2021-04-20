В Тюменской области бухгалтер украла из бюджета 27 млн рублей

Главный бухгалтер завышала себе зарплату и назначала выплаты своим родственникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший главный бухгалтер муниципального центра культуры Заводоуковска (Тюменская область) украла из бюджета 27 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Женщину на четыре года отправили в колонию.

«Главный бухгалтер предоставляла в банк недостоверные документы, в которых завышала себе зарплату. Также она незаконно включала в ведомости своих сноху и сына. Имея на руках их банковские карты, женщина снимала зачисленные средства. В целом сотрудница похитила более 27 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Преступная схема работала с января 2012 года по ноябрь 2019. Вскрыли ее при внеплановой проверке от комитета по культуре администрации Заводоуковского городского округа.

Во время разбирательств обвиняемая частично возместила ущерб, вернув полтора миллиона рублей. Суд взыскал с нее еще более 25 миллионов, а также на четыре года отправил женщину в колонию.