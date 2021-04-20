Детсады в курганском районе в заморозки остались без тепла

Отопление во всех образовательных учреждениях Альменевского района планируют отключить до конца недели (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Альменевского района (Курганская область) рассказали, что в некоторых образовательных учреждениях в холодную погоду отключили отопление. Об этом они сообщили в соцсетях и местной газете.

«Вчера вечером в родительский чат была написана просьба воспитателя теплее одевать детей, так как уже завтра в детском саду отключат отопление», — такое сообщение, по данным районной газеты «Трибуна», передали родителям воспитанников детсада №2 «Аленушка». «В Танрыкуловской СОШ тоже отключили отопление, в школе также существует детский сад. Вынуждены в одежде укладывать спать. В моей группе самые маленькие детки», — рассказала 21 апреля местная жительница в группе газеты в соцсети «ВКонтакте».

Ситуацию с отоплением URA.RU прокомментировал начальник районного отдела образования Ильдар Сафаргалеев. «Решением администрации мы завершили отопительный сезон в ряде образовательных организаций <…> из-за плюсовых температур», — объяснил он. Сафаргалеев отметил, что всего в районе 13 школ, садиков и учреждений допобразования. Более чем в половине организаций подачу тепла прекратили. Он добавил, что на этой неделе планируется завершить отопительный сезон в остальных учреждениях.

В Курганской области с 10 по 16 апреля была зафиксирована аномальная жара. В ночь с 18 на 19 апреля в разных районах и городах региона температура воздуха варьировалась от -6 до -8 градусов.