16 апреля 2021
15 апреля 2021

На Курганскую область надвигаются морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, холод, медицинская маска, мороз, масочный режим
В Курганскую область вернется минусовая температура (архивное фото) Фото:

В Курганской области в ночь с 18 на 19 апреля похолодает до -8 градусов. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в Белозерском и Петуховском районах Курганской области в ночь с 18 на 19 апреля похолодает до -8 градусов. В Кургане температура воздуха в это время опустится до -7 градусов. Ожидается, что в остальных городах и районах области температура воздуха ночью с 18 на 19 апреля не поднимется выше -6 градусов.

В регион минусовая температура вернется ночью с 16 на 17 апреля. Холоднее всего будет в Белозерском и Петуховском районах. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.

С 10 по 16 апреля в Курганской области наблюдалась аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха была выше нормы на 7 градусов. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, 15 апреля в Шадринске температура воздуха поднялась до +24,5 градусов, что стало рекордом для этого дня в данном городе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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