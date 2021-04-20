На месте лужи находится пустырь, где автомобилисты срезают дорогу к детсаду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Автомобиль Chevrolet Niva провалился под лед огромной лужи, расположенной рядом с детским садом в 11 микрорайоне Нефтеюганска. Фото инцидента было опубликовано в социальных сетях.

«Вот на заднем фоне детский сад. Мимо него ходят дети. Глубина лужи полтора метра, где утонула Chevrolet Niva. Ребенок оттуда вообще не вылезет», — прокомментировал ситуацию автор поста в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» под ником Илья Никорич.

О дальнейшей судьбе автомобиля не сообщается, но в комментариях к записи жители Нефтеюганска выразили возмущение ситуацией. «Люди этих домов детей водят в сад весной и летом, держась за кустики у забора, иначе здесь никак не пройти», — рассказала Надежда Кагульская. «Это не лужа, а целое озеро! Глубина точно не 1,5 метра, но 0,5 метра есть. Сочувствую владельцу „Нивы“», — считает Алексей Алексеев.

В мэрии Нефтеюганска URA.RU заявили, что на месте утонувшего автомобиля находится бесхозный участок земли. «Эта территория в принципе не предназначена для проезда автомобилей. Она эксплуатируется местными жителями как черновая дорога. В перспективе там планируется строительство улицы. Когда проект будет реализован, тогда здесь появится дорога, которая будет содержаться в рамках муниципальных контрактов», — прокомментировали в городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске автомобилисты сняли, как дорожники укладывают асфальт во время метели. Чиновники объяснили это наличием технологий, которые позволят производить ямочный ремонт даже при температуре воздуха минус десять градусов.

Фото: паблик «Это Юганск, детка Нефтеюганск», «ВКонтакте»