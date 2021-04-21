Тюменских зэков наказали за демонстрацию свастики

В наказание у зэков отобрали деревянные вешалки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заключенных тюменской колонии №2 (ИК-2) уличили в демонстрации свастики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, сотрудники которой провели в колонии проверку. Ранее заключенные исправительного учреждения публично жаловались на то, что по результатам проверки им запретили пользоваться деревянными вешалками.

Оказалось, что на плечики была нанесена запрещенная символика. При проведении обхода жилых ИК-2 установлено, что осужденными использовались самодельные вешалки, на которых была изображена нацистская символика (свастика) и нанесены клички, присвоенные осужденным», — рассказали в Генпрокуратуре.

По словам заключенных, на следующий день после проверки вместо плечиков сотрудники администрации ИК-2 выдали заключенным крючки из стальной проволоки, которые легко разогнуть и заточить, тем самым превратив в оружие. «И вот осужденные сейчас думают, зачем у них убрали безобидные деревянные вешалки и практически вооружили их этими штырями», — писал автор обращения.