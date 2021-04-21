В Екатеринбурге задержали главу местного штаба Навального

Протестующие двигаются по улицам города Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Главу штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько задержали на митинге. Это произошло после того, как Гресько объявил новый маршрут движения колонны, передает корреспондент URA.RU.

Алексей Гресько объявил, что маршрут движения шествия пройдет по улице Малышева и далее по Либкнехта до УПИ. По данным источника URA.RU в силовых кругах, резерв полиции на несанкционированной акции в Екатеринбурге — более 1,5 тысячи человек. Помониторив профильные чаты, силовики готовятся к шествию до УПИ.

Ранее URA.RU сообщало, что 21 апреля к главе штаба Навального в Екатеринбурге Алексею Гресько пришли с обыском. Первые несанкционированные акции в поддержку Навального, осужденного за нарушение правил отбывания условного наказания по делу «Ив Роше», проходили по всей стране 23 и 31 января. По итогам акций в Екатеринбурге, в которых приняли участие несколько тысяч человек, были задержаны более 100 человек — включая главу местного штаба Навального Алексея Гресько и нескольких волонтеров штаба, которые получили административные аресты.