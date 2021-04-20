Сторонники Навального в Челябинске не смогли договориться

На Площади Революции выставили ограждение, но людей там собралось немного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Сторонники штаба Навального в Челябинске не могут определиться с местом встречи для проведения незаконной акции. Изначально планировалось, что все соберутся 21 апреля на Площади Революции, но за час до сбора всех позвали к зданию резиденции губернатора на улицу Цвиллинга, передает корреспондент URA.RU с места событий.

На Площади Революции народа оказалось немного, часть людей собралась на бульваре Славы. Другие, увидев, что непосредственно к резиденции не подойти, так как там дежурит полиция, стали собираться в сквере. Через мессенджеры все уговаривают друг друга определиться с местом сбора и, наконец, начать незаконную акцию.

Акция в поддержку блогера Алексея Навального в Челябинске не была согласована с мэрией. Полиция предупредила, что проводить мероприятие возле зданий государственной власти нельзя, планируется задержание нарушителей.

В центре Челябинска много полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возле резиденции губернатора замечены военные машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU