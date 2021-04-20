20 апреля 2021

Сторонники Навального в Челябинске не смогли договориться

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Навальнята. Челябинск
На Площади Революции выставили ограждение, но людей там собралось немного Фото:
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Митинги Навального

Сторонники штаба Навального в Челябинске не могут определиться с местом встречи для проведения незаконной акции. Изначально планировалось, что все соберутся 21 апреля на Площади Революции, но за час до сбора всех позвали к зданию резиденции губернатора на улицу Цвиллинга, передает корреспондент URA.RU с места событий.

На Площади Революции народа оказалось немного, часть людей собралась на бульваре Славы. Другие, увидев, что непосредственно к резиденции не подойти, так как там дежурит полиция, стали собираться в сквере. Через мессенджеры все уговаривают друг друга определиться с местом сбора и, наконец, начать незаконную акцию.

Акция в поддержку блогера Алексея Навального в Челябинске не была согласована с мэрией. Полиция предупредила, что проводить мероприятие возле зданий государственной власти нельзя, планируется задержание нарушителей.

Навальнята. Челябинск
В центре Челябинска много полиции
Фото:
Навальнята. Челябинск
Возле резиденции губернатора замечены военные машины
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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