Задержан сторонник Навального, который представился журналистом. Видео

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Экологический аудит на Мечел. Челябинск, пресса
Денис Кабаков представился сотрудником телеканала «Дождь» Фото:
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Митинги Навального

Координатор штаба блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге Денис Кабаков задержан на незаконном митинге, где представлялся журналистом телеканала «Дождь». Об этом сообщил источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

«Во время незаконной манифестации в Петербурге задержан Кабаков, который в жилете „Пресса“ предъявил удостоверение корреспондента телеканала „Дождь“», — цитирует РИА «Новости» источника. Он подчеркнул, что Кабаков руководил перемещениями протестующих на несанкционированном митинге.

URA.RU не удалось получить комментарий у представителей телеканала «Дождь». На имеющийся в распоряжении редакции номер телефона никто не ответил.

Незаконные митинги в поддержку Навального начались 21 апреля. На первую акцию протеста в Петропавловске-Камчатском пришли 40 человек. По данным МВД, в последних незаконных митингах, проходивших зимой, в Москве участвовали 4 тысячи человек. В остальных городах их число было меньше. Участники митингов недовольны арестом Навального, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Сейчас он находится в колонии города Покрова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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