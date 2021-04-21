В Петропавловске-Камчатском на несанкционированную акцию в поддержку блогера Алексея Навального пришли порядка 40 человек. Об этом сообщают местные СМИ.
«По предварительным данным, в акции участвуют от 30 до 40 человек. На месте событий работают полицейские. Они подошли к протестующим, но пока их общение с участниками акции проходит довольно мирно», — сообщает ИА «Кам 24».
Ранее соратники блогера анонсировали незаконные акции протеста по всей России в поддержку Навального. Ему вынесли приговор в начале февраля из-за того, что он неоднократно нарушал требования отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы. Прошлые акции протеста на Дальнем Востоке также собрали небольшое количество человек: во Владивостоке на улицу вышли порядка 150 человек, в Хабаровске было около 60 участников.
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