21 апреля 2021

Украина попросила Евросоюз отключить Россию от SWIFT

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
России вновь угрожают отключение от финансовой системы SWIFT. Фото:

Украина призвала Евросоюз включить в новый пакет антироссийских санкций отключение России от международной межбанковской системы платежей (SWIFT). Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Он призвал на встрече министров иностранных дел стран ЕС <…> рассмотреть возможность «запретить доступ России к SWIFT», — пишет РИА «Новости». Ранее аналитик Валерий Емельянов объяснил, какие последствия ждут РФ в случае отключения ее от SWIFT, пишет агентство Nation news.

Система SWIFT объединяет более 11 тысяч финансовых организаций в 200 странах мира и используется для безопасного обмена информацией о финансовых операциях. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, Дмитрий Песков предупреждал, что угроза отключения России от SWIFT сохраняет свою актуальность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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