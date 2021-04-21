Украина попросила Евросоюз отключить Россию от SWIFT

Украина призвала Евросоюз включить в новый пакет антироссийских санкций отключение России от международной межбанковской системы платежей (SWIFT). Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Он призвал на встрече министров иностранных дел стран ЕС <…> рассмотреть возможность «запретить доступ России к SWIFT», — пишет РИА «Новости». Ранее аналитик Валерий Емельянов объяснил, какие последствия ждут РФ в случае отключения ее от SWIFT, пишет агентство Nation news.
Система SWIFT объединяет более 11 тысяч финансовых организаций в 200 странах мира и используется для безопасного обмена информацией о финансовых операциях. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, Дмитрий Песков предупреждал, что угроза отключения России от SWIFT сохраняет свою актуальность.
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