Ночью в центре Екатеринбурга толпа парней напала на девушек

Драка произошла возле ТЦ «Антей» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа парней ночью напала на прохожих девушек в центре Екатеринбурга. Инцидент произошел возле входа в торговый центр «Антей».

«В районе часа ночи группой то ли пьяных, то ли обколотых парней были избиты несколько прохожих на ул. Малышева около Высоцкого/Антея и дома 76», — написал в своем telegram-канале общественный активист Дмитрий Москвин. Также к посту он приложил видео.

На кадрах видно, что стычка произошла сначала между парнями, а уже потом свой гнев они направили в сторону девушек, которые проходили неподалеку в это время. Особую агрессию вызвала девушка, на которую напали в первую очередь. Сначала один из парней повалил ее на землю ударом в лицо, затем начал пинать уже лежачую, когда к нему подключились остальные ребята.

URA.RU пыталось получить оперативный комментарий от пресс-службы МВД по Екатеринбургу. На звонки корреспондентов не ответили.