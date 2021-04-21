21 апреля 2021

Ночью в центре Екатеринбурга толпа парней напала на девушек

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади. Екатеринбург, бц антей, бц высоцкий, памятник высоцкому и влади
Драка произошла возле ТЦ «Антей» Фото:

Группа парней ночью напала на прохожих девушек в центре Екатеринбурга. Инцидент произошел возле входа в торговый центр «Антей».

«В районе часа ночи группой то ли пьяных, то ли обколотых парней были избиты несколько прохожих на ул. Малышева около Высоцкого/Антея и дома 76», — написал в своем telegram-канале общественный активист Дмитрий Москвин. Также к посту он приложил видео.

На кадрах видно, что стычка произошла сначала между парнями, а уже потом свой гнев они направили в сторону девушек, которые проходили неподалеку в это время. Особую агрессию вызвала девушка, на которую напали в первую очередь. Сначала один из парней повалил ее на землю ударом в лицо, затем начал пинать уже лежачую, когда к нему подключились остальные ребята.

URA.RU пыталось получить оперативный комментарий от пресс-службы МВД по Екатеринбургу. На звонки корреспондентов не ответили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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