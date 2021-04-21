21 апреля 2021

Координатор штаба Навального в Екатеринбурге ночевал в полиции. Ему грозит арест

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Евгений Ройзман на заседании в Октябрьском районном суде, где рассматривается административные дела о его участии в несанкционированной акции. Екатеринбург, гресько алексей
Алексей Гресько значится у полицейских как организатор Фото:
новость из сюжета
Митинги Навального

Координатор екатеринбургского штаба оппозиционера Алексея Навального Алексей Гресько провел ночь в отделе полиции. После несогласованных акций на него составлен протокол, грозит арест. Об этом в Facebook сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

«На Алексея составили протокол за повторное нарушение законодательства о митингах. Первоначально полицейские в протоколе указали, что Гресько лишь участвовал в акции. Я уточнил, какие требования полиции он нарушил. После этого сотрудник ОИАЗ (отдела по исполнению административного законодательства — прим. ред.) пошла кому-то звонить и решила переписать протокол. Сделала его организатором», — написал Бушмаков.

В протоколе полиции значится, что Гресько занимался организацией митинга. Он провел ночь в отделе полиции. 22 апреля в Верх-Исетском районном суде пройдет заседание по делу Гресько.

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Получить оперативный комментарий в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU не удалось. На звонок корреспондента агентства там не ответили.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в городах России 21 апреля. Организаторы и власти сообщают разные данные о количестве участников. Основным требованием протестующих был допуск к Навальному его врачей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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