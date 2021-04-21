Алексей Гресько значится у полицейских как организатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Координатор екатеринбургского штаба оппозиционера Алексея Навального Алексей Гресько провел ночь в отделе полиции. После несогласованных акций на него составлен протокол, грозит арест. Об этом в Facebook сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

«На Алексея составили протокол за повторное нарушение законодательства о митингах. Первоначально полицейские в протоколе указали, что Гресько лишь участвовал в акции. Я уточнил, какие требования полиции он нарушил. После этого сотрудник ОИАЗ (отдела по исполнению административного законодательства — прим. ред.) пошла кому-то звонить и решила переписать протокол. Сделала его организатором», — написал Бушмаков.

В протоколе полиции значится, что Гресько занимался организацией митинга. Он провел ночь в отделе полиции. 22 апреля в Верх-Исетском районном суде пройдет заседание по делу Гресько.

Получить оперативный комментарий в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU не удалось. На звонок корреспондента агентства там не ответили.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в городах России 21 апреля. Организаторы и власти сообщают разные данные о количестве участников. Основным требованием протестующих был допуск к Навальному его врачей.