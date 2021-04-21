Почему люди вышли на митинги за Навального

Организаторы протестов не дотянули до планки в 500 тысяч Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Митинги Навального

Организаторам митингов в защиту осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального не удалось вывести на улицы российских городов 500 тысяч человек, как они планировали. Между тем на митинги вышло столько же людей, сколько и на рекордных январских протестах. Эксперты объясняют, что обещания президента Владимира Путина во время ежегодного послания изначально не могли успокоить протестующих, так как на улицы выходят те, кому по той или иной причине выплаты и льготы изначально не интересны.

Согласно оценке МВД, митинг в Москве 21 апреля посетило больше людей, чем 23 и 31 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Команда Навального объявила о митингах в его поддержку 18 апреля. Организаторы вели прием заявок на участие на специальном сайте, по данным на 21 апреля на нем зарегистрировалось более 466 тысяч человек. Источник URA.RU сообщил, что в администрации президента ожидали наибольшую раскачку ситуации в условиях надвигающихся выборов в Госдуму в Москве (на сайте команды Навального было заявлено 120,6 тысячи участников), в Екатеринбурге (14,8 тысячи), Новосибирске (12,5 тысячи), Хабаровске (3 тысячи) и Томске (4,1 тысячи).

Реальное число людей, вышедших на улицы, было меньше заявленных цифр. При этом, судя по статистике, было сопоставимо с масштабами несанкционированных митингов 23 января (позиционировался оппозицией, как самый масштабный за последние годы) и 31 января.

В Москве 21 апреля митинговало от 6 тысяч (данные МВД) до 25 тысяч человек (оценка источника URA.RU, сотрудничающего с «Белым Счетчиком»). 23 января полицейские оценивали численность активистов в 4 тысячи (команда Навального — в 50 тысяч), 31 января — в 2 тысячи (Associated Press писало о 15 тысячах протестующих).

В Екатеринбурге свердловские власти сообщили о 5 тысячах митингующих, Штаб Навального — о 13 тысячах человек. 23 января данные разнились от 3 тысяч до 10 тысяч, 31 января — от 2,3 тысячи до 13 тысяч.

В Новосибирске правоохранители сообщили об одной тысяче активистов, Штаб Навального — о четырех тысячах. 23 января из разных источников сообщалось о 2,5 тысячи — 4,5 тысячи участников. 31 января — о 1,3 тысячи — 10 тысячах человек.

В Хабаровске в поддержку Навального выступили 200 человек, сообщили в МВД РФ. В СМИ также звучала оценка в 800 митингующих. 23 января мэрия сообщала о 250 человек, местный портал Dvnovosti.ru писал о тысяче. 31 января цифры разнились от 50 до 100 митингующих.

В Томске полиция сообщила о 130 участниках акции, по оценкам местных СМИ — до тысячи человек. Примерно столько же, было 23 и 31 января.

«Численность была явно меньше, чем подписалось на выход. При этом у акции широкая география. Есть города, где вышло меньше людей, чем 23 и 31 января, есть, где вышло больше», — прокомментировал статистику политический эксперт Георгий Сатаров (экс-помощник первого президента РФ Бориса Ельцина). Масштабы акций свидетельствуют о том, что «потенциал протестного движения в России сохраняется», — подтверждает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По данным «ОВД-Инфо» на вечер 21 апреля, на митингах было задержано 1226 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Массовость акции оказалась выше, чем можно было ожидать, учитывая разгром штабов Навального [задержания сторонников] и отсутствие значимой повестки. Ведь Навального, [объявившего в покровской ИК-2 голодовку], уже перевели в медчасть и по официальной версии критической ситуации с его здоровьем нет», — добавил политолог.

Значительную часть протеста составили люди, которые уже ранее участвовали в митингах, а вот новых людей организаторам удалось привлечь немного, рассказал URA.RU социолог и экономист Алексей Захаров на примере митинга в Санкт-Петербурге. «В Питере был проведен опрос волонтерами, по которому 72% опрошенных сообщили, что уже принимали участие в митингах в этом году. То есть по большей части пришли те люди, которые уже выходили на улицы в январе. А вот новых людей довольно мало», — рассказал социолог.

По словам политолога Константина Калачева, на участие в митинге не были замотивированы те россияне, которых беспокоит бедность (считается, что зимние митинги были спровоцированы этой проблемой). На них могло подействовать ежегодное послание президента РФ Владимира Путина, с которым протесты совпали по дате. В своем выступлении Путин пообещал новые социальные выплаты, например: ежемесячное пособие беременным (6350 рублей в месяц), разовую выплату семьям на сбор детей в школу (10 тысяч). Также президент поручил оказать финансовую помощь регионам.

«Те кто вышли на митинг — это политически заряженная аудитория. Они говорят о правах человека, это совсем другие люди», — считает Калачев. В свою очередь политолог Олег Матвейчев (экс-сотрудник администрации президента) полагает, что на митинг вышли люди, которым «скучно». «На них не подействует ничего. Они вообще ничего не понимают, они не в повестке. Их лидер, вспомним интервью, которое брала Ксения Собчак, не знает, какой бюджет у России», — отметил Матвейчев.

Впрочем, сторонники Навального демонстрируют удовлетворенность итогом прошедших митингов. «Сегодняшние акции в очередной раз доказали, что численность решает все», — говорится в посте телеграм-канала «Команда Навального».