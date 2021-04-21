Спикер тюменской облдумы пошутил над депутатом-экстремистом

Спикер облдумы Сергей Корепанов не упустил возможности пошутить над политическим оппонентом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов публично пошутил над региональным депутатом от КПРФ Юрием Юхневичем, оштрафованным за экстремизм. Инцидент произошел во время заседания заксобрания, которое проходит в эти минуты и транслируется в онлайн-режиме.

Поводом для реплики спикера стало то, что Юхневич активно задавал вопросы кандидатам в мировые судьи, которых назначает облдума. «В последнее время у Юрия Болеславовича появилось много вопросов к правоохранительным органам», — заметил Корепанов. Коммунист никак не отреагировал на замечание председателя думы.

Юхневича обвинили в том, что он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 5 сентября разместил ролик с критикой партии «Единая Россия», который в России был признан экстремистским. 3 марта депутат был признан виновным и оштрафован Тобольским городским судом на 1000 рублей. 12 апреля Тюменский областной суд отклонил апелляцию депутата на приговор. Если решение суда вступит в силу, Юхневич лишится возможности избираться в 2021 году в Государственную и областную думы — ранее депутат заявлял о таких планах.