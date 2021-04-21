Ущерб от пожара составил 52 гектара (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном районе (Курганской область) 21 апреля сгорело 52 гектара леса. Об этом сообщили представители районной администрации в своей группе соцсети «ВКонтакте».

«В 8,5 км от села Усть-Уйского пылала молодая сосна ([19]75-[19]80 годов посадки). Ущерб, по словам лесников, составляет 52 гектара», — рассказали сотрудники администрации. Они отметили, что лесной пожар был локализован. На месте до утра дежурили пожарные.

Пожар произошел из-за поджога сухой травы на поле одного из арендаторов, откуда огонь перекинулся на лесопосадки. В администрации добавили, что расследованием данного инцидента занимаются правоохранительные органы.

В Курганской области пожароопасный сезон начался 14 апреля. В это время нельзя разводить костры, сжигать мусор, пользоваться открытым огнем в лесах и работать с ним на торфяниках.

В лесу горели сорокалетние сосны Фото: администрация Целинного района

Лес загорелся из-за поджога сухой травы Фото: администрация Целинного района