В Целинном районе (Курганской область) 21 апреля сгорело 52 гектара леса. Об этом сообщили представители районной администрации в своей группе соцсети «ВКонтакте».
«В 8,5 км от села Усть-Уйского пылала молодая сосна ([19]75-[19]80 годов посадки). Ущерб, по словам лесников, составляет 52 гектара», — рассказали сотрудники администрации. Они отметили, что лесной пожар был локализован. На месте до утра дежурили пожарные.
Пожар произошел из-за поджога сухой травы на поле одного из арендаторов, откуда огонь перекинулся на лесопосадки. В администрации добавили, что расследованием данного инцидента занимаются правоохранительные органы.
В Курганской области пожароопасный сезон начался 14 апреля. В это время нельзя разводить костры, сжигать мусор, пользоваться открытым огнем в лесах и работать с ним на торфяниках.
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