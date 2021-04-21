21 апреля 2021
20 апреля 2021

В Курганской области сгорело полсотни гектаров леса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят леса. Село Иковка, лесной пожар
Ущерб от пожара составил 52 гектара (архивное фото) Фото:

В Целинном районе (Курганской область) 21 апреля сгорело 52 гектара леса. Об этом сообщили представители районной администрации в своей группе соцсети «ВКонтакте».

«В 8,5 км от села Усть-Уйского пылала молодая сосна ([19]75-[19]80 годов посадки). Ущерб, по словам лесников, составляет 52 гектара», — рассказали сотрудники администрации. Они отметили, что лесной пожар был локализован. На месте до утра дежурили пожарные.

Пожар произошел из-за поджога сухой травы на поле одного из арендаторов, откуда огонь перекинулся на лесопосадки. В администрации добавили, что расследованием данного инцидента занимаются правоохранительные органы.

В Курганской области пожароопасный сезон начался 14 апреля. В это время нельзя разводить костры, сжигать мусор, пользоваться открытым огнем в лесах и работать с ним на торфяниках.

В лесу горели сорокалетние сосны
Фото:
Лес загорелся из-за поджога сухой травы
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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