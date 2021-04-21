Инцидент произошел в тюменском автобусе №1 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нетрезвый тюменец после конфликта с одним из пассажиров распылил в салоне автобуса перцовый газ. Об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» рассказали очевидцы инцидента. По их словам, в это время в салоне находились, в том числе, маленькие дети.

«21.04.2021 22:00 в автобус №1 зашел пьяный неадекват. После просьбы пассажира и кондуктора вести себя нормально, он начал орать и распылил перцовый баллончик. В автобусе находились дети», — сообщил анонимный автор публикации, приложив видеозапись инцидента.

В комментариях к записи большинство пользователей осудили поступок тюменца. «Кто бы кого бы как ни спровоцировал, это не повод выяснять отношения перед всеми, тем более перед детьми», — считает Гиорги Метревели. «Водитель видимо тоже не большого ума. Надо открыть двери и окна, а он закупорил все. Дети задыхаются и кашляют, а он не открывает. Мужики могли бы выйти и на улице выяснить все», — заявила Наталья Козлович. «В закрытых помещениях нельзя пылить газ, тем более там дети», — отметил Наиль Юлдашев.

Комментарий тюменского ПАТП ожидается. В городском отделе УВД также взяли время на подготовку ответа.