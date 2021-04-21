21 апреля 2021
20 апреля 2021

Пьяный тюменец распылил перцовый газ в автобусе с детьми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, пассажир, автобус, общественный транспорт
Инцидент произошел в тюменском автобусе №1 Фото:

Нетрезвый тюменец после конфликта с одним из пассажиров распылил в салоне автобуса перцовый газ. Об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» рассказали очевидцы инцидента. По их словам, в это время в салоне находились, в том числе, маленькие дети.

«21.04.2021 22:00 в автобус №1 зашел пьяный неадекват. После просьбы пассажира и кондуктора вести себя нормально, он начал орать и распылил перцовый баллончик. В автобусе находились дети», — сообщил анонимный автор публикации, приложив видеозапись инцидента.

В комментариях к записи большинство пользователей осудили поступок тюменца. «Кто бы кого бы как ни спровоцировал, это не повод выяснять отношения перед всеми, тем более перед детьми», — считает Гиорги Метревели. «Водитель видимо тоже не большого ума. Надо открыть двери и окна, а он закупорил все. Дети задыхаются и кашляют, а он не открывает. Мужики могли бы выйти и на улице выяснить все», — заявила Наталья Козлович. «В закрытых помещениях нельзя пылить газ, тем более там дети», — отметил Наиль Юлдашев.

Комментарий тюменского ПАТП ожидается. В городском отделе УВД также взяли время на подготовку ответа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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