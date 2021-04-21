Челябинские силовики обезвредили ОПГ

В состав ОПГ входили жители трех регионов, в том числе Челябинской и Курганской областей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления угрозыска ГУ МВД по Челябинской области обезвредили деятельность организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. В состав ОПГ входили жители трех регионов, в том числе Челябинской и Курганской областей.

«Мужчина, 1990 года рождения, житель Челябинской области, создал преступное сообщество (преступную организацию), привлек к противоправной деятельности более 15 человек, в возрасте от 20 до 32 лет, проживающих в Челябинской, Курганской и Московской областях», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. Члены ОПГ похищали средства граждан. Через специальные сайты жители бронировали места отдыха в приморских пансионатах, покупали автошины, топливные карты и автозапчасти, но товар или услуги не получали.

Установлено 24 эпизода противоправной деятельности. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей. «Уголовное дело возбуждено по частям 1,2 статьи 210 (организация преступного сообщества (преступной организации)», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Организатор преступного сообщества заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Еще двое фигурантов также заключены под стражу, к остальным применены иные меры пресечения.