21 апреля 2021
20 апреля 2021

В Перми решили, как отметить Первомай в условиях ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайская демонстрация. Пермь, шарики, первомай, приветствие, первомайская демонстрация
Шествие первомайской колонны в Перми вновь не состоится Фото:

В Перми вновь не состоится первомайская демонстрация. Такое решение принято из-за действующих коронавирусных ограничений, пояснили URA.RU в «Пермском крайсовпрофе». В этом году профсоюзы планировали выйти на первомайские акции под лозунгом «Восстановить справедливое развитие общества». При этом праздничные мероприятия, предшествующие Первомаю, не отменяются.

«Первомайская демонстрация не состоится из-за указа губернатора [о действующих ограничениях]. Планируется проведение мероприятий по муниципалитетам, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, 29 апреля первичные профсоюзы „Пермских моторов“ проведут концерт-праздник у проходных предприятия. В этот же день состоится концерт в ДК „Россия“ (Орджоникидзевский район), 30 апреля намечен концерт-собрание в ДК имени Солдатова», — сообщили URA.RU в пресс-центре «Пермского крайсовпрофа».

В администрации Перми агентству пояснили, что «заявок на проведение разного рода демонстраций и шествий на 1 мая, а также акции „Бессмертный полк“ 9 мая не поступало». Ранее стало известно, что шествие «Бессмертного полка» в этом году вновь пройдет в формате онлайн, а праздничный парад в Перми по случаю Дня Победы, состоится в традиционном формате.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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