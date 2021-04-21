В Перми решили, как отметить Первомай в условиях ограничений

Шествие первомайской колонны в Перми вновь не состоится Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми вновь не состоится первомайская демонстрация. Такое решение принято из-за действующих коронавирусных ограничений, пояснили URA.RU в «Пермском крайсовпрофе». В этом году профсоюзы планировали выйти на первомайские акции под лозунгом «Восстановить справедливое развитие общества». При этом праздничные мероприятия, предшествующие Первомаю, не отменяются.

«Первомайская демонстрация не состоится из-за указа губернатора [о действующих ограничениях]. Планируется проведение мероприятий по муниципалитетам, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, 29 апреля первичные профсоюзы „Пермских моторов“ проведут концерт-праздник у проходных предприятия. В этот же день состоится концерт в ДК „Россия“ (Орджоникидзевский район), 30 апреля намечен концерт-собрание в ДК имени Солдатова», — сообщили URA.RU в пресс-центре «Пермского крайсовпрофа».

В администрации Перми агентству пояснили, что «заявок на проведение разного рода демонстраций и шествий на 1 мая, а также акции „Бессмертный полк“ 9 мая не поступало». Ранее стало известно, что шествие «Бессмертного полка» в этом году вновь пройдет в формате онлайн, а праздничный парад в Перми по случаю Дня Победы, состоится в традиционном формате.