Скульптура «чужому» появилась в парке Кургана в апреле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный редактор журнала Esquire, писатель Сергей Минаев предположил, что скульптуру, посвященную персонажу фильма «Чужой», в Кургане установили из-за того, что город давно относится к другой вселенной. Таким мнением он 22 апреля поделился в своем блоге.

«Вероятно, имеется в виду, что Курган давно уже не часть России, даже не часть нашей вселенной, а часть какой-то другой звездной системы, где живут, обитают, я бы сказал, „чужие“», — отметил Минаев. Он попросил курганцев, которые знают, зачем установили скульптуру, написать ему об этом.

15 апреля горожане рассказали, что в Центральном парке культуры и отдыха Кургана появилась скульптура, посвященная персонажу цикла фильмов «Чужой». Местные жители по-разному отнеслись к установке арт-объекта.

Телеведущий Иван Ургант предположил, что Курган — родина «чужих». Он пошутил, что ксеноморфы уехали из Кургана во время коллективизации.