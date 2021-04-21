21 апреля 2021
20 апреля 2021

Писатель Минаев высмеял установку скульптуры Чужому в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Арт- объект в Центральном парке. Курган
Скульптура «чужому» появилась в парке Кургана в апреле Фото:

Главный редактор журнала Esquire, писатель Сергей Минаев предположил, что скульптуру, посвященную персонажу фильма «Чужой», в Кургане установили из-за того, что город давно относится к другой вселенной. Таким мнением он 22 апреля поделился в своем блоге.

«Вероятно, имеется в виду, что Курган давно уже не часть России, даже не часть нашей вселенной, а часть какой-то другой звездной системы, где живут, обитают, я бы сказал, „чужие“», — отметил Минаев. Он попросил курганцев, которые знают, зачем установили скульптуру, написать ему об этом.

15 апреля горожане рассказали, что в Центральном парке культуры и отдыха Кургана появилась скульптура, посвященная персонажу цикла фильмов «Чужой». Местные жители по-разному отнеслись к установке арт-объекта.

Телеведущий Иван Ургант предположил, что Курган — родина «чужих». Он пошутил, что ксеноморфы уехали из Кургана во время коллективизации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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