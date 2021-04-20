20 апреля 2021

Ургант объяснил установку скульптуры Чужому в Кургане. «Должен быть на родине»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 19.08.2015. Иван Ургант, ургант иван
Телеведущий посмеялся над тем, что памятники обычно устанавливают на родине Фото:

Телеведущий Иван Ургант посмеялся над установкой в Кургане памятника «чужому» из одноименного цикла фильмов. Он обсудил это в эфире программы «Вечерний Ургант».

«Вопрос: почему в Кургане установили памятник Чужому? А потому что памятник должен быть установлен на родине, это правило такое. Мы стали забывать, что чужие ведь до середины 20-х годов прошлого века жили в Кургане, потом начались тяжелые времена, коллективизация, когда Сталин сказал: всех Чужих из Кургана. Чужим пришлось сниматься с насиженных мест, и они всем народом: яица, личинки, слизник, ксеноморфы, лицехваты — на телеге космической и все», — пошутил Ургант.

Памятник установили в Кургане 15 апреля в ЦПКиО. Авторы уверены, что прохожим понравилась фигура. Ранее фирма, изготовившая Чужого, установила возле возле Кировского моста скульптуру коня, которая напугала местных жителей. Однако некоторые курганцы вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с ним.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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