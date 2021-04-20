Телеведущий посмеялся над тем, что памятники обычно устанавливают на родине Фото: Личная страница Ивана Урганта в Facebook

Телеведущий Иван Ургант посмеялся над установкой в Кургане памятника «чужому» из одноименного цикла фильмов. Он обсудил это в эфире программы «Вечерний Ургант».

«Вопрос: почему в Кургане установили памятник Чужому? А потому что памятник должен быть установлен на родине, это правило такое. Мы стали забывать, что чужие ведь до середины 20-х годов прошлого века жили в Кургане, потом начались тяжелые времена, коллективизация, когда Сталин сказал: всех Чужих из Кургана. Чужим пришлось сниматься с насиженных мест, и они всем народом: яица, личинки, слизник, ксеноморфы, лицехваты — на телеге космической и все», — пошутил Ургант.

Памятник установили в Кургане 15 апреля в ЦПКиО. Авторы уверены, что прохожим понравилась фигура. Ранее фирма, изготовившая Чужого, установила возле возле Кировского моста скульптуру коня, которая напугала местных жителей. Однако некоторые курганцы вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с ним.