Законопроект главного юриста ЯНАО Погорелого поддержала оппозиция

Компенсацию за проезд в отпуск на пароме вернули в законодательство ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутаты законодательного собрания ЯНАО на заседании 22 апреля единогласно поддержали поправки в региональное законодательство, сохраняющие компенсации за проезд к месту отпуска, сообщила пресс-служба регионального парламента на официальном сайте. Поправки были разработаны по инициативе главы окружного государственно-правового департамента Дмитрия Погорелого.

«Ямальские парламентарии приняли закон о сохранении денежной компенсации проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в два года на пароме по маршруту «Приобье — Салехард — Приобье», — говорится в опубликованном сообщении. При этом поправки, инициированные главным юристом округа, поддержали все без исключения депутаты, в том числе оппозиционеры.

По словам депутата от ЛДПР Дениса Садовникова, законопроект поддерживается независимо от партийной привязки. «Прежде всего потому, что он направлен на альтернативность для перемещения жителей Ямала», — заявил депутат в ходе обсуждения поправок.

Таким образом, удалось в кротчайшие сроки согласовать поправки и провести на площадках партии «Единая Россия» общественные консультации в ходе которых вскрылась еще одна транспортная проблема. «Депутаты поддержали в той редакции, которую мы предложили. Компенсация проезда на пароме востребована и это показали общественные обсуждения. Гарантия сохранена. Она для всех, у кого есть право пользоваться льготным отпуском раз в два года», — прокомментировал Дмитрий Погорелый, лидер регионального отделения «Ассоциации юристов России».

Ранее сообщалось, что компенсация проезда на пароме до Приобья ранее была отменена в связи открытием круглогодичного автомобильного проезда. В социальных сетях жители Салехарда и Приуральского района бурно обсуждали эту тему, после чего — жители обратились к Дмитрию Погорелому за помощью.