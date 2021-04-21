Конфликт в магазине Nike в ТРЦ «Гринвич» произошел из-за нескольких пар кроссовок Фото: скриншот с видео/Instagram Екатерины Истратовой

Заместитель гендиректора сети магазинов «Мир спорта и моды» Наталья Лукьянова избила подчиненного на рабочем месте. Как рассказал URA.RU бывший старший продавец магазина «Nike — Мир спорта» в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» Артем Грибов, нападение на его коллегу — кладовщика Евгения — произошло 10 марта 2021 года.

«Мы вместе с кладовщиком за свой счет купили в нашем магазине несколько пар кроссовок. Никакого запрета на это нет. Кто-то, видимо, сообщил об этом в головной офис. Из Красноярска приехала Наталья Владимировна, грозила, что через месяц мы встретимся в суде. Евгений возразил, что не знает, где будет через месяц. Она закричала: „Как ты разговариваешь?!“ — и ударила его», — рассказал Артем. Камеры наблюдения зафиксировали, как начальница бьет молодого человека справа в голову и пытается сбить с ног.

По словам экс-продавца, потом его и жертву конфликта вынудили уволиться, систематически лишая премиальных, которые составляют 70% от зарплаты. До этого претензий к сотрудникам не было, утверждает Артем.

Бывший региональный директор «Мира спорта и моды» Никита Истратов утверждает, что подобный инцидент типичен для компании, имеющей франшизу на продажу продукции Nike. Его самого вынудили уволиться после серии абсурдных придирок. «В компании царит атмосфера 90-х, руководство позволяет себе нецензурную брань по отношению к сотрудникам», — рассказал Никита Истратов. Более того, после увольнения у него возникли сложности с трудоустройством: Наталья Лукьянова не жалеет черной краски, расписывая его перед потенциальными работодателями.

На момент публикации замдиректора сети Наталья Лукьянова не ответила на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере. Редакция готова дать ей возможность высказать свою точку зрения.