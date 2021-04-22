За ходом учений приехал наблюдать министр обороны РФ (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Крыму стартовали масштабные военные учения. В них принимают участие более 10 тысяч российских военных, сообщает Минобороны.

«В Крыму стартовали масштабные военные учения с участием более 10 тысячи военных, 1,2 тысячи машин и 40 боевых кораблей», — пишет RT со ссылкой на ведомство. За маневрами приехал лично наблюдать министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее стало известно, что с 20 по 24 апреля вводятся временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов. В начале апреля Россия начала переброску более десятка десантных и артиллерийских катеров из Каспийской флотилии в Черное море.