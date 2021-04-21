Мэр из ХМАО попался на незнании федерального законодательства

Рассчитывать на участие в нацпроекте могут города с населением более 200 тыс человек и столицы регионов Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Мэр Нефтеюганска не знал, что его город не может рассчитывать на участие в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», но все равно хотел получить госфинансирование на ремонт. Это следует из слов главы департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константина Гребешка, полученного в ответ на запрос URA.RU.

«Согласно постановлению правительства РФ, в нацпроект („Безопасные и качественные дороги“ — ред.) могут быть включены города с населением более 200 тысяч человек и столицы регионов. Согласно официальным статистическим данным численность населения Нефтеюганска составляла 125,4 тысячи человек. Учитывая изложенное, правовые основания для включения Нефтеюганска в состав городских агломераций в целях реализации национального проекта отсутствуют», — сказано в ответе Гребешка.

Он уточнил, что на данный момент участие в программе принимают три города. Это Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Несмотря на отсутствие формальных причин участвовать в федеральной программе, глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев в разговоре с журналистом URA.RU заявлял, что отправлял заявку на участие в программе, однако ответа от депдорхоза ХМАО не получил. «Условия до нас не доводили, видимо по той причине, что мы и не можем участвовать. Мы заявляемся на все проекты, но я же не могу знать условия всех программ», — сказал Дегтярев.

Ранее URA.RU писало, что Нефтеюганск не смог получить деньги на ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Внимание на это обратили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и заявили об этом в прокуратуру. Они потребовали разобраться, почему третий по численности населения город в Югре не участвует в нацпроекте.