Помимо web-версии, свердловские власти разработали мобильное приложение «Сторонников» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловская система общественных связей с работниками бюджетной сферы (соцсеть) «Сторонники» позволит следить, насколько активно они участвуют в различных мероприятиях. Это следует из презентации проекта, имеющейся в распоряжении URA.RU. Отвечать за повсеместное внедрение программы будут заместители губернатора, министров, глав региональных комитетов и департаментов, а также вице-мэры свердловских городов.

В схеме управления локальной соцсетью они значатся как «ответственные». Уровнями ниже будут администраторы (кадровики или айтишники в органах власти) и операторы (пресс-секретари органов власти). От последних бюджетники будут получать рассылки с приглашениями на мероприятия (вероятно, в том числе на выборы), различного рода информацией, опросами и поздравлениями.

В презентации говорится, что администраторы смогут видеть, «как пользователи — сотрудники ИОГВ [органов госвласти] и ОМСУ [местного самоуправления], работники областных и муниципальных учреждений и предприятий — взаимодействуют с порталом: открывают и читают информационные сообщения, принимают приглашения и участвуют в мероприятиях, как часто посещают личный кабинет на портале». «Сторонники» будут работать на базе информационного портала «События.све.рф» и «Госуслуг», где для регистрации необходимо раскрыть персональные данные.

Создание «Сторонников» URA.RU анонсировало 21 апреля. Источники агентства отмечали, что одна из целей проекта — мобилизация бюджетников на праймериз «Единой России» и сентябрьские выборы в Госдуму и заксобрание. Оперативно уточнить, так ли это на самом деле, на момент публикации не удалось: глава департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков (предположительно, автор идеи) не ответил на звонок корреспондента.

Система, по данным URA.RU, уже начала внедряться. Регистрация в ней — обязательна для работников областных и муниципальных структур (хотя в департаменте информполитики это отрицают) Фото: презентация

Фото: презентация

Фото: презентация

Фото: презентация

Фото: презентация

Фото: презентация

Фото: презентация

Фото: презентация

Фото: презентация

Фото: презентация