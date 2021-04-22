Представитель Путина назвал поведение властей Чехии истерикой

Дмитрий Песков призвал дождаться реакции дипломатов России на заявления из Праги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле считают истерикой поведение властей Чехии в свете последних событий. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой.

«Наши дипломаты работают, но мы, конечно, к этой истерике относимся крайне негативно. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позиции», — заявил Песков, отвечая на вопрос о последних событиях в отношениях Праги и Москвы.

Ранее глава МИД Чехии заявил, что из страны будут высланы десятки российских дипломатов, если Москва не разрешит представителям посольства Чехии вернуться в Россию. До этого Москва выслала 20 чешских дипломатов, отвечая на аналогичное решение Праги. В Чехии выдворили российских дипломатов из-за подозрений в их связи со спецслужбами России.