Представитель Путина назвал поведение властей Чехии истерикой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков призвал дождаться реакции дипломатов России на заявления из Праги Фото:

В Кремле считают истерикой поведение властей Чехии в свете последних событий. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой.

«Наши дипломаты работают, но мы, конечно, к этой истерике относимся крайне негативно. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позиции», — заявил Песков, отвечая на вопрос о последних событиях в отношениях Праги и Москвы.

Ранее глава МИД Чехии заявил, что из страны будут высланы десятки российских дипломатов, если Москва не разрешит представителям посольства Чехии вернуться в Россию. До этого Москва выслала 20 чешских дипломатов, отвечая на аналогичное решение Праги. В Чехии выдворили российских дипломатов из-за подозрений в их связи со спецслужбами России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...