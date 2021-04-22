МИД должен разрешить чешским дипломатам вернуться в Россию, заявил Якуб Кулганек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чехия вышлет около 60 сотрудников российской дипмиссии, если Москва до 13:00 22 апреля не разрешит вернуться в РФ чешским дипломатам, объявленными персонами нон-грата. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

«Речь шла бы примерно о шестидесяти людях. Целью является, чтобы это [количество сотрудников посольства РФ] соответствовало [штату сотрудников], какой сейчас в нашем посольстве в Москве», — приводит ТАСС выдержку Кулганека из интервью изданию «Лидове новины».

МИД республики также ведет переговоры с Великобританией и Нидерландами о взрывах во Врбетице в 2014 году, добавил министр. Прага обвиняет Москву в причастности к взрывам в чешской деревне. Консультации с Англией и Голландией, по словам министра, ведутся, так как эти страны имеют отношение к инцидентам с падением Boeing MH17 и отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которым также обвиняют РФ.

Чехия выслала 18 российских дипломатов несколько дней назад. Их заподозрили в работе на российские спецслужбы. Позднее в парламенте Чехии выступили за разрыв дружественных отношений с Москвой. В МИД РФ уже выразили возмущение заявлениями из Праги.